İbnü’l-Cevzi anlatıyor:

“Ömer’in yanına Medine’den bazı insanlar gelmişti.

Ömer onlara şurada ve şurada oturan yoksullara ne oldu diye sordu. Onlar da “Oradan ayrıldılar Ey Müminlerin emiri, onlar da zengin oldular” diye cevap verdiler. Önceleri bu yoksullardan bazıları, misafirlere odun satıyorlardı. Birisi, son hallerini şöyle tasvir ediyordu: ‘Allah, bizi odun satmaktan kurtardı. Çünkü Halife’nin verdikleri bize yetiyor’ diyordu.”

Tağlip bölgesi zekat görevlisi İbni Cahdem şöyle diyordu:

“Bu bölgeden topladığım zekatı, onların fakirlerine dağıttım. Her adama iki üç hisse verdim. Tağlip’den ayrıldığımda hiç yoksul kalmamıştı.”

Zeyd b. Hattab’ın torunlarından biri anlatıyor:

“Ömer b. Abdülaziz, iki buçuk yıl yani otuz ay halife olarak görev yaptı. Ölünceye kadar bize büyük mallarla gelen bir adam ‘Bunu fakir bildiklerinize dağıtınız’ derdi. Ama verecek kimse bulamadığımız için mallarını alıp geri dönerdi. Zira Ömer, halkı zenginleştirmişti.”

Ömer, Kufe valisine şöyle bir mektup göndermişti:

“Gönderdiğin yazıda yanında asker maaşından kalan maldan söz ediyorsun. Onu öncelikle borçlanıp da darda kalanların borçlarına harca. Sonra evlenemeyenleri evlendir” diyordu. Vali, denilenleri yaptığı halde yine paranın arttığını yazıyordu. Ömer de valiye “O malla zımmileri güçlendir. Çünkü onlar, bizim himayemizdedir” diyordu.

Zımmiler, İslam idaresini kabul eden Yahudi ve Hıristiyanlardır. Ömer, bunların kendi dinlerine göre yaş amaları konusunda geniş imkanlar tanımıştır. Mabetlerine dokunulmayacak, din eğitimi yapan papazlar, hahamlar islama dil uzatmamak, islamın emir ve yasakları aleyhinde konuşmamak şartıyla serbestçe din eğitimlerini yapabileceklerdi.

Kendi yerlerinde yeni bir mabet yapmalarına ve buraya vakıfta bulunmalarında bir engel yoktu.

Basra valisi Adiy b. Erat, “İnsanlar öyle bolluğa kavuştular ki azgınlaşmalarından korkuyorum” diye halif eye dert yanıyordu. Ömer de: “Maiyetindeki halka bu durumdan dolayı Allah’a şükretmelerini söyle” diye cevap yazıyordu.

Umman’da toplanan zekatı dağıtacak yoksul kalmadığı anlaşılınca artanı Basra’ya gönderilmiş ancak orada da dağıtacak kimse bulunamayınca zekatlar geri gönderilmişti.

Şam’dan Irak’a gönderilen zekatı da verecek kimseler bulunamamıştı. Ülkenin her tarafında durum aynıydı.

Bir gün hizmetlilerden biri, beygirinin yuların çekiyordu.

Ömer ona sordu:

-İnsanlar ne durumdalar?

Hizmetlinin cevabı ilginçti:

-Sen, ben ve şu beygirin dışında bütün insanların durumu çok iyi.

Çok basit ve çok anlamlı bir cevap… Refahın tabana yayılışının en güzel ifadesi…

DEVLET GÜVENCESİ

İslam devletinde sosyal adaletin sağlanmasında en önemli gelir kaynağı zekattı. Ondaki zenginden alınıp fakir ve yoksula dağıtılma özelliği, soysa adaletin ve sosyal güvencenin temelini teşkil ediyordu. Valilere fakirleri kollama konusunda tam yetki vermişti. Ömer b. Abdülaziz, ihtiyacın devlet bütçesinden karşılanamadığı durumlarda merkezi bütçeden karşılanacağı garantisini vermişti.

Toplanan zekatlar, öncelikle kendi bölgelerinin ihtiyaçları için harcanacaktı. Orada dağıtılacak fakir bulunamazsa komşu vilayetlere gönderilecekti. Buna rağmen zekat dağıtımı gerçekleştirilemediği takdirde ertesi yıla devredilirdi.

(Sürecek)

Burada zekat verecek durumda olanların sorumluluklarını yerine getirmeleri, elbette takdir edilecek bir olaydır. Ama

fakirlerin de ihtiyaçlarından fazlasını almayarak hakkına razı

olması, bundan daha önemlidir. Her iki durum da günümüz

toplumuyla karşılaştırıldığı zaman durum daha iyi anlaşılacaktır.

Onun için bu refah dolu hilafet dönemini yaşayan ve tadına bir türlü doyamayan Müslümanlar, gördükleri bu mükemmel adaleti gelecek nesillere zevk ve heyecanla anlatmışlardır. Büyük tarihçi ve müfessir İbni Kesir, bunu şöyle

dile getiriyor:

Ömer b. Abdülaziz’in memurları, çarşı ve pazarlarda “Ey

borçlular! Ey evlenmek isteyenler! Ey fakir ve muhtaçlar!

Ey yetimler! Neredesiniz? Gelin, nasibinizi alın” diye bağırıyorlardı. Öylelikle Ömer, bütün insanları zengin yaptı.”

Başka bir ifadeyle zekat verecek fakir bırakmadı.

Borçlular, muhtaçlar, fakirler, yetimler halifenin huzuruna geliyorlardı. Kendilerine Beytülmalden her birinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal veya para veriliyordu.

Hatta Ömer b. Abdülaziz, ihtiyaç sahiplerine maaş bağlıyordu. Maaş bağlanan kişi ölse bile maaşı kesilmiyor, geride

kalan varisleri de yoksulsa onlara ödenmeye devam ediliyordu. Bu durum, günümüzdeki emekli maaş sistemiyle bazı

yönlerden benzerlik arz ediyor.

Ömer, ‘mesakin’ kavramı içinde mahpuslara da yer veriyordu. Mahpusların eş ve çocuklarının yoksul kalmamaları

için onlara da maaş bağlanmasını emretti.

Yine Ömer b. Abdülaziz, valiler gönderdiği fermanda

borçlu kimselerin borçlarının ödenmesini emretti. “O kimsenin evi, atı ve hizmetçisi olduğu halde borçlu duruma düşmüşse bunların da o kişinin zaruri ihtiyaçlarından olduğu

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

56

kabul edilerek o borçlunun tam ihtiyaçlarını giderin” diyordu.

Bu konuda en önemli şartı, kişinin fesat/haram yere borçlanmamış olmasıydı. Zira öyleleri desteklemek, haramı teşvik etmek olurdu. Bunun dışında işlerinin kötü gitmesi veya

takatten/güçten düşmesi sonucu borçlu duruma düşenlere her

türlü desteğin verilmesini istiyordu.

Hatta “Sehmü’l-Gârimin” (Borçlulara Yardım Fonu) bile

kurmuştu. Medine valisi Ebubekir b. Muhammed el-Hazm’e

bir mektup yazarak “Borçlu olarak ölen kimsenin borcunu

ödeyecek kadar malı yoksa bu borcu Beytülmal’den ödeyin”

diyordu.

Mali sebeplerden dolayı evlenemeyenlere de Beytülmalden gerekli yardımların yapılmasına rağmen hazinede hala

mal olduğunu belirten valisine “Öyleyse bölgedeki zımmilere uzun vadeli kredi veriniz” diye yazmıştır.

Ömer, malları zarara uğrayan çiftçi ve tüccarları da d üşünmüştür. Zararların devlet hazinesinden karşılanmasını

emretmiştir. Doğal afetlerin dışında ordunun mahsule zarar

vermesi halinde de zararın derhal devlet tarafından ödenmesini emretmiştir.

Savaşçıların aile ve çocuklarını da devlet güvencesi, günümüz tabiriyle sosyal güvence altına alıyordu. Belazuri’nin

Fütuhu’l Büldan adlı eserinde de zikredildiği üzere savaşa

katılanların eş ve çocuklarını onar dinar maaş bağlardı. Böylece cephede savaşa katılan Müslümanlar, geride kalanların

geçimi konusunda hiçbir endişe duymuyorlardı.

Ömer, Darü’t-Taam, günümüzde ‘Aşevi’ diyebileceğimiz

bir kurum kurarak yoksulların, yolcuların yemek ihtiyaçlarını buradan karşılamıştı. Fakat kendi ailesi ve çocuklarının

buradan bir lokma bile yemesine izin vermemişti. Devlet

memurlarının da burada yemek yemesini yasaklamıştı.

Ömer b. Abdülaziz, sütten kesilme cağındaki ç ocuklara

bile maaş bağlamıştı. Mervan b. Şuca el-Ceziri, henüz ke-

Ethem Erkoç

57

silmiş bir çocuk iken kendisine 10 dinar maaş bağlandığını

anlatmıştır.

Ömer’in küçük oğlu arkadaşlarıyla oynarken bir çocuk

oğlunu yaraladı. Çocuğu yakalayıp Ömer’e getirdiler. O

anda bir kadının sesi duyuldu.

-O benim oğlum… Yetim… Onu bırakın…

-Ağlama, üzülme dedi Ömer. Yanındakilere sordu:

-Hazine defterine bakın. Ona maaş veriliyor mu?

-Hayır.

-Ona maaş bağlayın, deyince eşi Fatıma:

-Oğlunu yaralayan birisine, bir de maş mı bağlayacaksın,

diye sitem etmeye kalkışınca Halife Ömer:

-O, bir yetim, diyebildi.

Ömer, zımmi statüsündeki gayrimüslimlere de her türlü

yardımı yapıyordu. Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra artan malı zımmilere dağıtıyordu. Hatta zirai

işlerde kullanmak üzere zımmi çiftçilere faizsiz ödünç para

bile veriyordu. Bu durumu bilen birçok gayrimüslim yazarlar, o devri anlatırken Ömer b. Abdülaziz’e Allah’ın rahmetini dileyecek ölçüde iltifat etmişlerdir.

Vali Adiy b. Erat’a yazdığı mektupta şöyle diyordu.

“Zimmet ehline iyi bak, onlara yumuşaklıkla muamele et.

İhtiyar ve fakat malı mülkü olmayanları tespit et. Karınlarını

doyuracak maaş ve giyecek tahsis et. Bu durumda yakın

akrabası varsa onlara da yiyecek ve giyecek temin etmesini

emret. Yaralarını ve hastalarını tedavi edecek tabip bul”

Yolcular için konaklama tesisleri kurdurduğu bilinmektedir. Orada üç gün kadar konaklayan yolculara her türlü imkan sağlanıyordu. Hayvanlarının bakımı da yapılıyordu.

Ulaşacağı yere gidecek parası ve imkanı olmayanlara da her

türlü destek veriliyordu. Hatta bu hususu birer genelgeyle

tüm valilere bildirmişti.

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

58

Buna rağmen zekattan artan para varsa hacca gitmek isteyenlere de ödenek ayrılıyordu. Halife, hacıların geçtikleri

yolların güvenliğinin sağlanmasını emretmiştir. Hac esnasında okunmak üzere insanları Allah’ın emirlerine uymaya,

yasaklarından kaçınmaya, adalete ve hakka riayet etmeye

çağıran mektup göndermiştir.

Ömer b. Abdülaziz’in Emeviler döneminde islamı yeniden yaşanabilir bir hayat tarzı olarak topluma takdimde örnek oluşu, istenirse her dönemde islamın bir sistem olarak

yaşatılabileceği konusunda güzel bir model olmuştur.

Ömer b. Abdülaziz, halifeliği süresince halkın ihtiyaçl arını gidermeyi, açları doyurmayı her şeye tercih ederdi. Mesela önceki hükümdarlar her sene Kabe’nin örtüsünü değiştirirlerdi. Halifeliğinin ilk hac mevsiminde Mekke’de Kabe’nin örtüsü ve diğer hizmetlere bakmakla görevli olan

memuru, halifeye mektup yazarak örtünün değiştirilmesinin

zamanı geldiğini söyler. Ömer, ona şöyle cevap verir:

“Ben, buraya yapılacak harcamayla aç kimselerin karınlarını doyurmayı, Kabe’nin etrafına sarılacak örtüye harcanmasına tercih ederim. İhtiyacı olup da durumunu öğrenmiş

olduğum bir kimsenin ihtiyacını karşılama, benim için daha

büyük bir hizmettir.”

Onun bu tutumunu herkes biliyordu. Bir gün Kufe’den

bir dul kadın gelip halini arz eder:

“Müminlerin emiri, ben ve üç yetim kızım senin dağıttıklarından hiç yararlanamadık.”

Perde arkasından seslenen bu kadına Ömer, “Akşamleyin

gel de ihtiyacını karşılayayım” der. Sonra pişman

olur.”Hayır, hayır… Ya akşama kadar yaşayamazsam…

Hemen şimdi git. Fatıma’ya durumunu anlat, ihtiyacını karşılayalım” der.

Kadın Fatıma’ya gittiğinde Ömer de abdest almak için

eve girer. Kadın, Fatıma’nın halifenin eşi olduğunu bilmedi-

Ethem Erkoç

59

ği için “Ne biçim kadınsın. Şu adamdan hiç çekinmiyor musun? Örtünü başına alsana” diye çıkışır.

Kadın, halifeyi hiç görmediği için çok süslü giyinmiş, etrafında pek çok korumaları bulunan, sarayına merasimle

gelip giden birisi olarak hayal etmiştir. Onun için geldiği

evin halifenin konağı olduğunu, gelen insanın da halife olduğunu bir türlü kabullenememişti. Halbuki o, sarayda değil,

basit bir evde oturuyordu. Mütevazı bir hayat sürüyordu.

Halifenin eşi Fatıma, kadının derdini dinledi. İhtiyaçların

tespit etti. Ömer de Kufe valisine talimat vererek bu kadına

ve çocuklarına yetecek kadar maaş bağlanmasını emretti. Bu

olay, fakir fukarayı gözetmesiyle ilgili örneklerden sadece

birisidir.

Adaletin uygulanması konusunda da çok hassastı. Suç

unsurları tespit edilip hakim karşısına çıkarılmadıkça kişiye

ceza verilemeyeceği kuralını getirmişti. Bir gün yanına bir

hırsız getirilmişti. Adam, kendisini hırsızlık yapmaya zorlayan sebepleri anlatınca Ömer, adamı mazur görüyor ve kendisine bir miktar dirhem verilmesini emrediyor. Onun bu

hali, kıtlık döneminde hırsızlık yapmak zorunda kalan kimselere büyük dedesi Hz. Ömer b. Hattab’ın uygulamasını

hatıra getiriyordu.

ŞEHİR EFSANELERİ

Ömer b. Abdülaziz döneminde bırakın aç kimseyi, zekat

verecek fakir bile kalmamıştı. Adalet ve merhametinden

herkes yararlanırdı. Bu, tarihi bir gerçekti.

Bu dönemde bir halk inanışı vardı;sadece insanlar değil

vahşi hayvanlar bile tok geziyordu. Bu düşünce, halk arasında öylesine yayılmış ve yerleşmişti ki aç kurt kalmadığı için

onlar bile koyunlara, kuzulara saldırmıyorlardı. Hatta kurt ile

koyun birlikte dolaşıyorlardı.

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

60

Buna benzer şehir efsanelerinden birinde Malik b. Dinar

şöyle anlatıyor:

“Ömer b. Abdülaziz halife olunca dağlarda sürüleri otlatan çobanlar:

-İnsanların yönetimini yüklenen bu Salih insan kim, diye

sormuşlar.

-Yeni halifemiz, diye cevap verilince:

-Salih bir insanın halife olduğunu nereden anladınız, diye

sorulduğunda çobanlar:

-İnsanların başına adil bir halife geçince kurtlar kuzulara

saldırmaktan vazgeçiyorlarmış, diye cevap verirler.

Benzer bir şehir efsanesini de Muhammed b. Uyeyne anlatıyor:

“Kirman bölgesinde Ömer b. Abdülaziz döneminde sürüleri otlatıyorduk. Koyunlar ve kuzular, kurtlarla ve vahşi

hayvanlarla birlikte geziyorlardı. Bir gün bir kurdun bir kuzuya saldırdığını gördük. O zaman bu adil ve Salih kişinin

yani Halife Ömer’in vefat ettiğini anladık.”

Bu ve benzeri hikayeler, Hasan el-Kassab’dan ve Musa b.

Âyan’dan gelen rivayetlerde de geçmektedir. O dönemde

böylesi rivayetler dilden dile dolaşmaktaydı. Ancak bunlar,

hayvanların doğasına uymamaktadır. Bu ve benzeri rivayetler, Celalettin es-Süyuti’nin Halifeler Tarihi adlı eserinde

ısrarla zikredilmektedir. Aslında bunlar, birer şehir efsanesidir ama bir yönden de halkın Halife Ömer’in adaletine ve

merhametine ne kadar çok güvendiklerinin delilleridir. Anlatılanlar, mucize veya keramet değildir. Sadece birer şehir

efsanesidir.

Muhterem Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı hocam da

“Bunların hepsi uydurmadır. Bir insanı methetmek gerek iyorsa olmayacak şeylerle değil, yaptıklarıyla methedilmelidir.” diyerek bu şehir efsanelerine itirazını net biçimde ortaya koymaktadır.

Ethem Erkoç

61

DALKAVUK ŞAİRLERE KARŞI TAVRI

Önceleri şiir ve eğlence gecelerinin düzenlendiği sarayda

artık farklı bir hava vardı. İlmi toplantılar, hadis sohbetleri

yapılıyordu. Oralarda dalkavuk şairlere, devletten ulufe k oparmaya alışık avantacılara yüz vermiyor, devlet kasasından

para ödemeyi tercih etmiyordu.

Ömer b. Abdülaziz, fakir fukaranın dostuydu. Zalime

karşıydı, mazlumun yanındaydı. Ancak sultanları eğlendiren,

onları övüp bol bahşişler alan dalkavuklar ve şairler, bir

türlü Ömer’in yanına girmeye imkan bulamıyorlardı. Bu,

onlar için ölümden beter bir yıkımdı. Aslında onlar, bir bakıma o devrin medyası niteliğindeydi. Ömürleri boyunca

çalışmadan bolluk içinde yaşamaya alışmışlardı. Çalışmak,

didinmek, çabalamak onlara göre değildi. Para verenleri

överek göklere çıkarırken vermeyenleri de hiciv yoluyla linç

ediyorlardı. O, bunları hiç umursamıyordu. Bu yüzden o

şairler, eski Emevi halifelerini mumla arıyorlardı.

Ömer b. Abdülaziz, alimlerle sohbet etmeyi severdi. Onları bekletmeden içeri alır, saatlerce konuşurdu. Ancak, özelliklerini ve şiirlerini daha önce yakından bildiği şairler, kapıda günlerce bekledikleri halde bir türlü yanına giremezlerdi. Bir gün devrin alimi ve halifenin yakın arkadaşı ve danışmanı Reca b.Hayve’ye başvurdular. Halifeyle görüşebilmek için ondan yardım istediler. Reca, onları dinlemekle

yetindi fakat Halifeye bir şey söylemedi. Ondan sonra kapıda beliren Adiy b. Erat’a yaklaştılar. Sözcüleri konumundaki

şair Cerir el-Hatfi:

-Ey bineği salıveren süvari, dem senin demindir. Ne olur,

halimizi halifemize bildir de ihtiyacımızı unutmasın, diye

yalvardı.

Ömer b. Abdülaziz’in dalkavuk şairlere karşı tavrını

Cûde es-Sahhar, şöyle anlatıyor:

Adiy, halifenin huzuruna geldiğinde şöyle dedi:

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

62

-Ey müminlerin emiri, şairler kapında bekliyorlar. Onların okları zehirlidir, sözleri de delicidir.

-Yazık sana Adiy, benim şairlerle ne işim olabilir ki?..

-Müminlerin emiri, Resulullah (sav) şairleri dinlermiş ve

onları ödüllendirirmiş. Hatta Abbas b. Mirsad, övgü şiirleri

okumuş da Resulullah (sav) ona elbiseler hediye etmişti.

Halife, onun şiirlerinden birkaç beyit okumasını istedi.

Adiy’in okuduğu mısralar hep Allah, Peygamber ve Kuran

sevgisiyle doluydu. Ömer, hürmetle dinledi. Sonra dışarıda

kim olduğunu sordu. Ömer b. Ebu Rebia olduğunu öğrenince onun aşk, sevişme ve kadın uğruna her şeyi inkar ettiğini

söyledikten sonra “Keşke ahiret için de bir amel işleseydi…”

deyip öylesi bir adamı içeri almayacağını ifade etti.

-Başka kim var?

-Ferazdak yani Hemmam b. Galip.

Ömer, onu ve şiirlerini de yakından tanımaktadır. Kadın,

çöl ve şaraptan başka bir şeyle ilgilenmediğini iyi bilmektedir.

-Hayır, asla. O, yalancı ve ahlaksızdır. Bizim sergilerimize ayak basamaz. Def olup gitsin. Bundan başka kapıda kim

var?

-Ahtal et-Tağlibi.

Ömer, onun da hep sarhoş gezdiğini, oruç tutmaması ve

kurban kesmemesiyle öğündüğünü bildiğini söyler.

-“Sabah ezanı okunurken şarap içip secdeye gittiğini dile

getiren bir şair, asla huzuruma gelemez” der.

Sıra bekleyenleri tek tek sayarlar. Ahfaz el- Ensari’den

söz ettiklerinde Ömer, onun Medine halkından bir adamın

cariyesini azdırıp firar ettiğini ve şiirinde bu ahlaksızlığını

ballandıra ballandıra anlattığını söyler. Sıradaki Celil b.

Ma’mer’in şiirlerinden de örnekler okur ve bu fasıkların hiç

birini görmek istemediğini söyler:

Ethem Erkoç

63

-Dışarıda başka kim var?

-Şair Cerir el-Hatafi var.

-Hani şöyle diyen adam mı?

“Aşıkların kalbini avlayan bir sevgiliye muhabbet

ettim. Ne olur, bir gün karşılaşsak; o bana gelse,

selamına karşılık versem, onu sürekli görsem”

İlla yanıma bir şair girecekse onu içeri alın.

Bunun üzerine Cerir, içeri girer. Şu kasideyi okuyarak

söze başlar:

“Muhammed’i Peygamber olarak gönderen,

Hilafeti de adil imamın uhdesine tevdi etti.

O, bütün insanları adaletiyle birleştirdi.

İnsanları kötülerden kurtardı, korudu.

Zalimlerin zulmüne engel oldu.

Bu sıfatları taşıyan halifeden, senden

Bir an önce beklerim iyilik ve ihsan ben.

Gönül, verilen ihsanlara meyyaldir.”

Ömer b. Abdülaziz, duyduklarının bir kısmından hoşlanmadı. Cerir, halifeyi övmek için izin istedi, alamadı. Buna

rağmen uzun bir kasideyle onu övdü. Bundan hiç etkilenmeyen Ömer, şairin maksadının ne olduğunu biliyordu . Yine

de ne istediğini sordu:

-Senden öncekilerin bana verdikleri kadar…

-Öncekiler ne veriyorlardı?

-Dört bin dinar para, hediyeler, elbiseler…

-Niçin? Sen muhacir evladından mısın?

-Hayır…

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

64

-Ensar evladından mısın?

-Hayır. Ben, fakir ve yolda kalmış bir kimseyim.

-Öyleyse yaşadığın şehrin valisine yazayım da sana he rkese verdiği gibi maaş bağlasın.

-Ben daha fakirim.

-Öyleyse senin bazı ihtiyaçlarını karşılayalım. Bir elbise

verelim. Ayrıca maaşımdan bir bölümünü de sana ödesinler.

Cerir, dört bin dinar beklerken çok az bir dirhem ve birkaç ihtiyaç malzemesiyle dışarı çıkar. Kapıdaki şairler çevresini sararlar. Ne umduğunu, ne bulduğunu sorarlar. O da

derin bir ah çekip anlatmaya başlar:

-Hiç sormayın… Fakirlere cömertçe veren, şairlere vermeyen bir halifenin yanından çıktım. Durum f ena… Ben,

halifenin yanından çıkarken yoksullara yardım ediyordu.

Ama onlara verdiği kadar bile bana vermedi. Yine de ben,

onun ihsanından memnunum. Onun bu halini çok beğendim

Halife Ömer b. Abdülaziz, Beytülmale gözü gibi korurdu: “Dirhemler/devlet parası kandır. Asıl kaynağından başka

yere dökülemez/harcanamaz” diyordu. Haksız yere kimseye

bir ödeme yapılmasına izin vermiyordu. Her kuruştan hesaba

çekileceğinin bilincindeydi. Onun için saray dalkavuklarına

ve kendisini överek para kopartmak isteyen şairlere asla yüz

vermezdi. O, ilim ve alimden yanaydı.

İLME DÜŞKÜNLÜĞÜ

Ömer b. Abdülaziz, çocukluk yıllarında Kuran-ı Kerim’i

ezberlemişti. Babası, onu daha iyi yetişmesi için Medine’ye

göndermişti. Zira o dönemde Medine ilmin merkeziydi. Babası Mısır veliliğine tayin edildiğinde Ömer, Medine’den

ayrılma istemişti. Medine’de Abdullah b. Mesud, Mücahit b.

Cebr, Meymun b. Mihran, Salih b. Keysan gibi devrinin en

ünlü alimlerinden ders almıştı.

Ethem Erkoç

65

Tabiinin büyük fıkıh alimlerinden Enes b. Malik, Abdu llah b. Cafer b. Ebu Talip, Said b. Meseyyeb, Urve b. Zübeyir, Reca b. Hayve, Kasım b. Muhammed b. Ebubekir gibi

şahıslarla birlikte tahsil görmüş ve onlarla birlikte büyümüştür. Resmi görevi boyunca da bunlarla birlikte olmuştur.

Ömer, Medine’yi ve Hicaz bölgesini çok iyi biliyordu.

Bu nedenle amcasının oğlu Velid halife olunca 86/705 yılında onu Hicaz valisi olarak atadı. Henüz 25 yaşında vali olmuştu.

Medine’ye gelir gelmez en meşhur fakihlerden on tanesini kendisine danışman ve yardımcı seçti. Bir danışma meclisi oluşturdu. Onlara: “Ben, sizi istişare etmek için topladım.

Hak ve adalette bana yardımcı olmanız için bir araya getirdim. Bütün meseleleri sizinle görüşerek çözmek istiyorum”

diyordu. Bu durumdan Medineli alimler ve ahali oldukça

memnundu.

İmadüddin Halil’in anlattığına göre pek çok alim, içinden

çıkamadığı konularda Ömer b. Abdülaziz’e danışırlardı.

Ünlü alim Mücahid: “Ona ilim öğretmeye gittik ama biz

ondan ilim öğrendik” diyordu. İlim adamları, onun f ikir ve

içtihatlarına çok değer veriyordu. Ahmet b. Hanbel şöyle

diyordu: “Sahabe kavillerinden sonra en geçerli kavil, tabiin

kavlidir. Tabiin kavilleri arasında da en çok tercih ettiğim,

Ömer b. Abdülaziz’in görüşüdür.”

Abdullah b. Tâvus, bir gün babasıyla birlikte, Ömer b.

Abdülaziz halife olmadan önce, yatsı namazından sabah

namazına kadar ilmi konuşmalar yaptığına şahit olmuştu.

Babası büyük alim Tâvus, onun hakkında “Şu evin (Emevi

sarayının) Salihlerindendir” demişti.

İşte o Salih insanın yanına pek çok alim geliyordu. Her

biri ondan ilim öğrenmiş olarak dönüyordu. İbni Nadr elMedeni anlatıyor:

“Süleyman b. Yesar’ı yolda gördüm. Ömer b. Abdülaziz’in yanından geliyordu.

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

66

-Ona bir şeyler öğretmeye mi gitmiştiniz, dedim.

-Evet ama vallahi o, hepimizden daha alim” dedi.

Pek çok alim, Ömer b. Abdülaziz’in yanında öğrenci gibi

davranıyordu. Zira o, alimlerin hocası kadar bilgiliydi. Bu

tür ilmi görüşmelerin birbirlerine fikir verebileceğine inanırdı.”Karşılıklı istişare ve münazara, rahmet kapılarının anahtarıdır. Fikirlerin sapmalarına engel olur” diyordu. Ömer,

İslami ilimlerin temeli olan Kuran ve Hadisle tanıştığı gibi

fıkıh, tefsir ve akaitle de yakından ilgilenmişti. Devrinde

ilim deryası olarak bilinmiştir. Devrinde hilafet makamı,

bilgelik merkezi haline gelmiştir.

Ömer b. Abdülaziz, ashabın fıkhî konulardaki ihtilafına

da hikmet nazarıyla bakıyordu: “Onların ihtilafı olmasaydı

ruhsat diye bir şey olmazdı” diyor

Onun hadis ilmine hizmetlerini ayrı bir başlık altında ele

alacağız. Ömer’in geniş bir kültüre, keskin zekaya, sağlam

bir öğrenim ve düşünceye sahip oluşu herkesin malumudur.

Onun bu hali, özgür kültür ortamının doğmasına, ilimde

dinamizmin gelişmesine yol açmıştır. İşte bu durum, “Fıkhın Tedvin Devri”ne büyük bir zemin hazırlamış, iki buçuk

yıllık hilafeti döneminde pek çok fıkıhçı/hukukçu yetişmiştir. Bunların en çok bilinenleri şunlardır:

Harice b. Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Ebubekir, Ebu Seleme b. Abdurrahman, Salim b. Abdullah b. Ömer, Kasım b.

Muhammed b. Ebubekir, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b.

Mesud, Zühri, Ata b. Ebu Rebah, Mücahid b. Cübeyr, Hasan

el-Basri, İbni Sirin, Ebu Külabe, Zeyd b. Nevfel, Alkame b.

Abdullah el- Medeni, Tavus el-Yemani…

Devrin alimleri, Halife Ömer’in icraatlarını hep desteklemişler ve hiç bir şahsi menfaat peşinde koşmamışlardır.

Sonrasında alimlere danışılmayınca onlar da devlet idarecilerinin yanında yer almamışlar ve günahlarına dayanak olmamışlardır.

Ethem Erkoç

67

Ömer b. Abdülaziz, devrinin alimlerinden Hasan elBasri’nin fikirlerine çok önem veriyordu. Zira onun hem

ilmine, hem de ilmine uygun yaşayışına değer veriyordu.

Onun için hasan-ı Basri’ye mektup yazıp adil devlet reisinde

olması gereken hasletleri yazmasını istedi. O da uzun bir

mektupla İslam esaslarına göre adil bir devlet reisinde bulunması gereken esasları bildirmişti:

“Ey müminlerin emiri, adaletli başkan, evladını seven

baba ve anne gibidir. Öksüzlerin anası, yoksulların hamisidir. Küçüklerini yetiştirir, büyüklerini besler. Adaletli

başkan kalp gibidir. Kalp iyiyse bütün vücut iyidir.

Ey müminlerin emiri, daima ölümü hatırla. Ölümü tek

başına karşılayacağını unutma. Bugünkü ikametgahından

başka bir ikametgaha geçeceğini düşün.

Bil ki adaletli bir başkan; her eğriyi doğrultur, her zulme karşı gelir, her bozuğu düzeltir, her zayıfa destek olur,

her mazlumun imdadına koşar ve her korkanın korkusunu

giderir….”

Ömer, sadece güzel söz söylemekten de çekinirdi. Meymun b. Mihran’a: “Ey Meymun, güzel söz, insan için bir

imtihandır. Güzel konuşmak, insanı kendini beğenme ve

diğerlerinden üstün görme duygusuna sürükler. Şu bir gerçek ki bizim gibiler için iş yapmak, güzel söz söylemekten

daha öte bir vazifedir” diyordu.

Ömer b. Abdülaziz, Humus valisine yazdığı mektupta

şöyle diyordu:

“İslami hükümlerin ve İslam fıkhının insanlara öğretilmesi için kendilerini adayan ve bu iş için mescitlere kapanan alimleri gözetle. Onlardan her birine Beytülmalden

yüzer dinar ver ki Müslümanlara hakkıyla faydalı olsunlar. Hayırların en güzeli, derhal yapılanıdır. Bu mektubu

aldığında acele davranmanı istiyorum.”

Ömer b. Abdülaziz, hadis ve fıkıh ilimlerinin dışında k elam ilmiyle de yakından ilgilenmiştir. Kaderiyecilerle ilmi

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

68

münazara ve münakaşalara giriştiği bilinmektedir. Haricilerle yaptığı müzakerelerde de onları ikna etmeyi başarmıştır.

Döneminde Eski Yunan’dan intikal eden ilmi eserlerin,

özellikle tıp alanındaki kitapların Arapçaya çevrilmesi için

emir vermiştir. Bunun sonucu olarak İskenderiye rahibi Stafan, Müslüman olmuş ve halifenin emri üzerine halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir tıp kitabı hazırlamıştır.

Basralı bir Yahudi olan Masarcaveyh de Süryani tıp kitaplarını Arapçaya çevirmiştir.

Meşhur tarihçi Corci Zeydan da Ömer b. Abdülaziz’in

İskenderiye’deki tıp ve felsefeyle ilgili çalışmaları ve bu

sahada çalışan ilim adamlarını Antakya’ya naklettiğin söyler. Yine bu dönemde İslami ilimlerin Basra ve Kufe’de de

inkişaf ettiğini/gelişme gösterdiğini kaydeder.

İmadüddin Halil, Ömer’in yakın dostu Reca b. Hayve ile

şu diyalogunu naklediyor:

-Ey Müminlerin Emiri! Gün boyunca meşgulsünüz gece

sohbetlerini de bizimle sürdürmeye katlanıyorsunuz.

-Ey Reca, fikir adamlarıyla tartışmak, fikir seven insanların aşısı gibidir. Danışma ve tartışma, rahmet kapısı ve bereket anahtarıdır. Bu yolla farklı görüşler ortaya çıksa da çözülemeyecek sorun kalmaz.

HADİSLERİN TOPLANMASINDAKİ

HİZMETLERİ

Hz. Peygamber (sav) zamanında onun sözlerini ezbere bilenler çoktu. Ancak yazmak konusunda tereddütler vardı.

Zira Resul-i Ekrem (sav)in şu hadisi onları frenliyordu (Ebu

Said el-Hudri rivayet ediyor):

“Benim ağzımdan Kuran-ı Kerimden başka bir şey

yazmayınız Kuran’dan başka bir şey yazmış olan varsa

silsin. Ancak yazmaksızın benden dilediğiniz gibi rivayet

Ethem Erkoç

69

ediniz. Bunda hiçbir beis yoktur. Bir de bile bile her kim

bana isnat ederek yalan uydurursa cehennemdeki yerini

hazırlasın.”

Bu hadise rağmen sahabeden Hz. Ömer, Hz. Ali başta

olmak üzere pek çok kişi ve daha sonra gelen alimler hadisin

yazılmasına cevaz veriyorlardı. Ebu Hureyre, çok hadis bildiğini fakat yazamadığını belirtirken ashaptan Abdullah b.

Amr’ın hadisleri yazdığını söylerdi.

Hz. Peygamber (sav), Kuran-ı Kerim ile karıştırılması

endişesinden dolayı yasaklamıştı. Ama zaman zaman bu

endişeyi duymadığı kişilere de izin vermişti. Rafi b. Hadic:

“Ya Resulallah biz senden çok şey işitiyoruz. Bunları yazalım mı? diye sordum. Bunları yazınız, sakınca yoktur”

buyurdular. Hz Ali’ye de “Bu hadisi yazdığınızda senediyle

beraber yazınız” buyurmuştur.

Alimler, hadis yazmayı yasaklayan hükmün hafızasına

güvenip de yazı yazarken hata yapabilecek veya dikkatsizliği

yüzünden karıştırabilecek kimseler için olduğu kanaatindeler. Yazılmasına caiz görenler, hadislerin hafızaya güvenmeyerek okunaklı bir yazıyla dürüstçe yazılma