İslam; sadece itikat, ibadet ve ahlaktan ibaret değildir. Onun sosyal, hukuki ve iktisadi kuralları da vardır. İslam toplumunda örf olarak uygulanan kuralların temelinde Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler bulunmaktadır.

İslamın vahye dayalı, bağımsız ve kendine has ekonomik görüşü ve sistemi vardır. Hz. Peygamber (sav) zamanında prensipleri belirlenmiş, uygulanmış ve geliştirilmiş, bin yılı aşkın bir süredir milyonlarca insanın ekonomik sorunlarını çözmüş, bugün ise İslam toplumunda örf ve adet halinde yaşamaya devam eden bir İslam Ekonomisi vardır.

Yüksek öğrenim döneminde İslamın iktisadi yönünü incelemeye karar verdim. Bu amaçla ilahiyat eğitimiyle birlikte iktisat eğitimi de almayı hedefledim. Öğrencilik yıllarımda islam iktisadıyla ilgili eserleri incelemeye ve derlediğim bilgileri kayıt altına almaya başladım. Sonraki hedefim ise islam ekonomisi ile ilgili çalışmalarımı akademik düzeyde sürdürmekti.

O sırada Konyada’ki hocalarım, ısrarla beni çağırdılar. Teklifi babama ilettiğimde ‘Beni defnettikten sonra nereye dilersen git’ deyince söz orada bitti. Babama son görevimi yaptıktan bir süre sonra aynı teklifi anneme ilettim. O sırada yine hem Konya’dan, hem de Bursa’dan davet vardı. Annem de ‘Şimdi sıra bende. Beni de defnet de...’ deyince yükümlülüğümün bir kez daha farkına vardım. Anne ve babamın rızasını önceleyerek bu niyetimden vazgeçmek zorunda kaldım. Ne diyelim, kısmet değilmiş.

Öğrencilik yıllarımda islam iktisadıyla ilgili ilk makalemi 1972 yılında Konya’da Oku Mecmuası’nda mahlas/müstear isimle yayınladım. İlk iki makalemi, sınıf arkadaşım Yusuf Işıcık, görev yaptığı camide hutbe olarak okumuştu. Bu makaleler, 1974 yılına kadar sürdü. Aynı dönemde 1972 yılında Bursa’da yayınlanan Sur Dergisi’nde yine müstear bir isimle bir makale daha yayınladım.

Ancak mezuniyetten sonra bu tür çalışmalara fırsat bulamadım. Akademik düzeyde devam niyetim de gerçekleşmedi. Yıllar sonra bu makaleleri bir araya getirerek bir kitap halinde yayınlama düşüncem ağır bastı.

‘İslam Ekonomisi İle İlgili Çalışmalarım’ adlı kitabımı, yeni baştan ele almak yerine bazı eklemeler yaparak güncellemeyi tercih ettim.

Bu aşamada günümüzdeki katılım bankacılığının referans kaynağı olan ‘Para Vakıfları’ konusunu da ele almak istedim. Bu konuda kaynak desteği yapan muhterem Prof. Dr. Abdullah Çolak beye ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Onun sayesinde onlarca sempozyum tebliğini inceleme fırsatı buldum.

Bu kısa, öz ve özet çalışmamı kitaplaştırma imkanı veren Yüce Allah’a hamd ediyorum. 40. kitabım, Ankara’da Gülnar Yayınları tarafından bastırılmıştır. Yayınevinden ve internetten temin edebilirsiniz.