Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve "Sadece ölüler görür" yazısı yapıştıran uzman çavuşla ilgili harekete geçildi. Uzman çavuşun valilik soruşturması kapsamında açığa alındığı belirtildi.

BEYAZ TOROSA JİTEM AMBLEMİ YAPIŞTIRDI

Şırnak'ın Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin arka camına JİTEM amblemi ve "Sadece ölüler görür" yazısı yapıştıran jandarma H.T., ilçeyi karıştırdı.

UZMAN ÇAVUŞ AÇIĞA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli H.T., valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.