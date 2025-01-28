Ahlatcı Çorum FK-Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 22.haftasında 31 Ocak Cuma günü saat 20:00'da evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında 9 kişilik Fatih Karagümrük'e karşı talihsiz bir yenilgi alarak 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı siyahlılar, evinde Bandırmaspor'u yenerek yeniden üst sıralara tırmanmak istiyor.

Karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken, Başkan Oğuzhan Yalçın, en İstanbulspor maçındaki gibi biletleri 19 lira yaptı.

Maça taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.