Bilge Çocuk Montessori Anaokulu, Baro, Ticaret ve Sanayi Odası, Eczacı Odası, Memur-Sen ve Tabip Odası ile iş birliği gerçekleştirdi. Anlaşmalar kapsamında kurum üyeleri ve birinci derece yakınlarının çocuklarına cari eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Bilge Çocuk Montessori Anaokulu Kurucu Müdürü Hatice Külcü, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ömer Metin ile iş birliği protokollerine imza attı.

Protokoller kapsamında Baro üyesi avukatlar, stajyer avukatlar, Baro personeli, Eczacı Odası, TSO ve Tabip Odası üyeleri ve birinci derece yakınlarının çocuklarına cari eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

MEMUR-SEN ÜYELERİNE DE YÜZDE 10 İNDİRİM

Okul, Memur-Sen ile de üyelerine yönelik özel indirim anlaşması gerçekleştirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş ile yapılan anlaşma kapsamında sendika üyeleri ve birinci derece yakınlarının çocukları da cari eğitim ücretinden yüzde 10 indirimden yararlanabilecek.