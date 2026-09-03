Samsun'da Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesindeki çalışmalardan bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Havza-Samsun arasının 2027'de yatırım programına alınacağını söyledi.

Nisan ayında Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza hızlı tren hattının ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Havza-Samsun arasının ise önümüzdeki yıl yatırım programına alınacağını duyurarak; "293 kilometrelik Ankara–Kırıkkale–Çorum–Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)–Çorum kesiminin yapımına başladık. Geçtiğimiz Nisan'da hattın devamında Havza'ya uzanan Çorum–Merzifon ve Merzifon–Havza kesimlerinin ihalesini de gerçekleştirdik. Havza-Samsun arası 70 km'lik kesimin de 2027 yılı yatırım programına alınması için çalışmalara başladık. Yani raylar adım adım Havza'ya, oradan Samsun'a yürüyecek. Ankara merkezli bakıldığında bu hat, Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesidir. Tamamlandığında Ankara–Samsun arası 2,5 saate inecek; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na bağlayan bu koridor, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya açacak; boğazlar üzerindeki yükü hafifletecek, ülkemizi küresel ticarette daha güçlü bir lojistik merkeze dönüştürecektir." ifadelerini kullandı