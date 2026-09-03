Çorum'un tanınan, sevilen hekim ve sağlık yöneticilerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. C. Haluk Özalp’in “Hüzme Tarih” adlı yeni kitabı, Gülnar Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Tarihin farklı dönemlerine ve dikkat çekici olaylarına odaklanan eser, tek bir tarihsel döneme bağlı kalmadan İslam tarihinden Türk tarihine, Haçlı Seferleri’nden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan geniş bir çerçeve sunuyor.

Kitap hakkında bilgi veren Haluk Özalp, şunları söyledi: “Kitabın ismi “Tarih Demeti” manasına gelmekte ise de, ilk makale önsözdeki “hamdele” gereği ile dost meclisleri ve internet ortamında çok sorulan, “Allah var mı, bizi niye yaratmış, var ise bu kadar kötülüğe niye izin veriyor” sorularına az ve öz cevap mâhiyetinde yazıldı.

İkinci makale de gene dost meclisleri ve internet ortamında “İki yüz sene sonra yazılan hadislere nasıl güvenelim” sorusuna az ve öz cevap mâhiyetinde yazıldı.

Üçüncü makale tarihe giriş mâhiyetinde gene çok sorulan soruların Emre Özalp’ın röportaj sorularına cevap olarak hazırlandı.

Makalelerin tamamı, ilk, güvenilir ve çapraz kaynaklar dikkate alınarak yazıldılar. Tarihî hadiseler genel olarak iktidar mücadeleleridir. Fakat taraflar mücadelelerini hemen daima din’e dayandırmaktadırlar. Bu durum da dinler tarihi görünümü doğmaktadır. Dinler tarihi hususu ayrı kitaplar yazmayı gerektirir. Biz önce kendi dinimizin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet hakkında birer makale yazarak “Huzme Tarih” sunmayı arzu ettik.”

Kitabın ön sözünü kaleme alan Emre Özalp ise eserin hazırlanış amacı ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘TARİHİN KARANLIKTA KALAN YÖNLERİNE IŞIK TUTUYOR’

Özalp, tarihin milletlerin kolektif belleği olmakla birlikte çoğu zaman galiplerin ve iktidar sahiplerinin anlatıları üzerinden şekillendiğini belirterek, “Elinizdeki bu eser, resmî anlatıların dışına çıkarak, geçmişin dehlizlerinde kasıtlı yahut kasıtsız gizlenen bu gerçekleri gün yüzüne çıkarmak gayesiyle kaleme alındı.” ifadelerini kullandı.

Haçlı Seferleri’nin arka planındaki sosyo-ekonomik stratejilerden mukaddes şehirlerin kaybına, Osmanlı’nın iç dinamiklerinden imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecine kadar farklı konuların ele alındığını belirten Özalp, eserde olayların sıradan bir kronolojiyle aktarılmadığını ifade etti.

Özalp, “Dağınık ve karanlıkta bırakılmış veriler, bir doktorun teşhis ve tahlil titizliğiyle incelenmekte; tarihin bu karmaşık düğümlerine net, bilimsel ve aydınlatıcı bir ışık huzmesi düşürülmektedir.” dedi.

Geçmişin yalnızca bir bilgi yığını olarak değil, geleceğe ışık tutan bir ibret vesikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özalp, “Dünü kalıpların ötesinde okumak, bugünün dünyasını, küresel niyetleri ve süregelen sorunlarımızı idrak edebilmenin yegâne anahtarıdır.” şeklinde konuştu.

OP. DR. C. HALUK ÖZALP KİMDİR?

Göz Hastalıkları Uzmanı olup ilkokul, ortaokul ve liseyi babasının memuriyeti nedeniyle Adana'da okudu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde mecburi hizmet, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde vatani görev sonucu, memleketi Çorum'da da SSK Hastanesi'nde tayin ile Başhekim Yardımcılığı ve sonra Başhekimlik ile görevlendirildi. Hasanpaşa Devlet Hastanesi olarak Devlet Hastanesine çevrilen hastane bir süre sonra kapatılınca emekli olarak Yozgat Yaşam Tıp Merkezi ve Yozgat Şifa Hastanesi'nde görev yaptı.

İlahiyat ön lisans ve Tarih Lisans okudu. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ana Bilim Dalı'nda Selçuklu-Haçlı münasebetleri teziyle yüksek lisans yaptı ve bu tezini kitaplaştırdı. Arapça ve İngilizce bilmektedir.