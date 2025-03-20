İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"İSTEKLERİNİ EMNİYET VE SAVCILIĞA BİLDİRDİLER"

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, katıldığı Habertürk canlı yayınında yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Gözaltına alınanlar arasında itirafçı olmak isteyenler olduğunu belirten Çakır, "Savcılık kaynaklarından edindiğim önemli bilgileri aktarayım. Halihazırda gözaltına alına isimlerden bir kısmının itirafçı olmak istediği, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri şeklindeki bilgi bana ulaştı. Muhtemeldir ifade işlemleri alınırken bu isimlerin soruşturma kapsamında vereceği ifadeler son derece önemli olacak.

"YENİ GÖZALTI KARARLARININ VERİLMESİ SON DERECE MÜMKÜN"

Verilecek ifadeler ışığında da soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni gözaltı kararlarının verilmesi son derece mümkün. Muhtemelen gözaltına alınan şüpheliler yönünden bir dizi tedbir kararı alınabilir" ifadelerini kullandı.