Çorum Valisi Ali Çalgan, Aile Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1993 yılında aldığı kararla 15 Mayıs’ı “Uluslararası Aile Günü” olarak ilan ettiğini ve 1994 yılından itibaren her yıl 15 Mayıs’ın “Aile Günü”, bugünün içinde yer aldığı haftanın ise “Aile Haftası” olarak kutlandığını kaydeden Vali Ali Çalgan, “Aile; kimliğin inşa edildiği, geçmiş ve gelecek arasında köprüler kurulan, ahlâk, inanç, kültür ve geleneklerin miras alındığı, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarıldığı, toplumumuzun ve kültürümüzün en sağlam, en köklü ve en temel kurumudur” dedi.

Aile kurumunun öneminin vurgulanmasının, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, aile yapısının güçlendirilmesi ve mevcut risklere karşı topyekûn desteklenmesi büyük önem taşıdığının altını çizen Vali Çalgan, “Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı, “Aile Yılı” olarak ilan edilmiştir. Devletimiz, ailelerin korunması ve desteklenmesi adına kapsamlı çalışmalar yürütmekte, bu alanda önemli adımlar atmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, ailelere, koruyucu aile, evlat edinme, doğum yardımı, sosyal ve ekonomik destek sağlama, engelli evde bakım hizmeti sunma gibi çeşitli hizmetler vermektedir. Ayrıca şehit yakınları ve gazi ailelerine yönelik destekler, eğitim, danışmanlık ve sosyal hizmetler de titizlikle yürütülmektedir. Bakım merkezlerimizde, huzurevlerimizde, çocuk evlerimizde, sevgi evlerimizde, çocuk destek merkezlerimizde ve rehabilitasyon merkezlerimizde aile odaklı hizmetler sunularak, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın güven içinde yaşaması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Bu anlamlı günde, aile içinde sağlıklı iletişimin sağlanmasını, karşılıklı sevgi ve saygının yoğun olarak yaşanmasını temenni ediyorum. Tüm Çorumlu hemşehrilerimin Aile Haftasını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.