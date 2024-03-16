İlimiz Bölgesel Hakem Ömer Bingöl ve bölgesel gözlemci Mustafa Bıçakcı’ya görev.

Bölgesel Lig 6. grupta Ankara TKİspor ile Eskişehir Yunus Emrespor takımları arasındaki maç Gölbaşı Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Stad’ında oynanacak.

Saat 14’de başlayacak maçı Kayseri bölgesi hakemi Hacı Güverti yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Kastamonu’dan Hakan Furkan Tiraki ve Çorum’dan Ömer Bingöl yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Kayseri’den Yaşar Beşağası. Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Mustafa Bıçakcı görev yapacak.