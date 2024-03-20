Beltaş 2. Amatör Küme Büyükler liginde üç kırmızı kart çıktı bir yönetici tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Tertip Kurulundan yapılan açıklamaya göre Düvenci Belediyespor’dan Furkan Sezek ve Mecitözüspor’dan Koray Demir kural gereği kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.

Osmancıkgücüspor yöneticisi Uğur Asiltürk ise hakeme tehdit ve hakarette bulunduğu için kırmızı kart görmesi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

U 17 liginde HE Kültürspor’dan yerde yatan rakibi ile sözlü tartışmaya girdikten sonra küfür ettiği için kırmızı kart gören Umut Köse tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.