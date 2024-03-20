Okul Sporları Küçükler ve Minikler Cimnastik il birinciliğinde kupa ve madalyaları sahiplerini buldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde takımlarda dereceye giren okullara kupa sporcuları ise madalyaları verildi.

İl birinciliğini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da ziyaret ederek minik sporcularla sohbet ettiler ve başarılar dilediler.

Yapılan müsabakalar sonunda Minik A Kızlar takım sıralamasında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinciliği kazanırken Özel Çorum Ada Koleji takımı ikinci Albayrak İlkokulu üçüncü olurken Bahçelievler İlkokulu dördüncülüğü kazandı.

Minik E erkekler takımlarda ise Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu takımı birinci olurken Atatürk İlkokulu ikincilik kupasının sahibi oldu.

Minik A kız ferdilerde ise Şehit Onur Bakbak İlkokulu’ndan Doğa Ürün birinciliği kazanırken Ertuğrul Gazi İlkokulundan Zülal Coşkun ikinci Fatih Sultan Mehmet İlkokulundan Yüsra Çatalca üçüncü Özel Çorum Ada Koleji’nden Aliye Ilgın Bal ise dördüncülük ödülünü aldı.

Minik A kızlar Özel Çorum Ada Kolejinden Rüzgar Özkeskin birinci olurken Mustafa Kemal İlkokulundan Emirhan Kötelek ikinci Özel Çorum Ted Kolejinden Can Çağrı Kısa üçüncü Atatürk İlkokulundan Osman Yalvaç ise dördüncü oldu.

Küçük Kızlar takımlarda Hacı Bektaş Veli Ortaokulu rakipsiz olarak birinciliği kazanırken küçük kızlar ferdi de ise Özel Pınar Koleji Ortaokulundan Nilüfer Yıldırım birinci 23 Nisan Ortaokulundan Esra Karaman ikinci Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulundan Lina Sezen üçüncü Özel Çorum Bilgi Kolejinden Derin Keçeli ile dördüncü oldu.

Minik A Kızlar takım dışı ferdilerde ise Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndan Zeynep Ada Yalçın birinci aynı okuldan Elif Keser ikinci Elif Rana Yücel üçüncü olurken Özel Çorum Ada Kolejinden Zeynep Barıl Uslu ise dördürcülük ödülünün sahibi oldu.