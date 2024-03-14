2016 yılında Almanya futbolunun ve Bayer Leverkusen’ın wonderkidleri iki yakın arkadaştan Kai Havertz Arsenal’de oynarken, Atakan Akkaynak Çorum FK’da forma giyiyor.



Çorum FK'nın genç orta sahası Atakan Akkaynak, sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medyada 2016 yılında Almanya U 17 Milli Takımı'nda yakın arkadaşı Kai Havertz ile birlikte çekildikleri fotoğraf paylaşılırken,

2016 yılında Almanya U17’nin kaptanlığını yapan Akkaynak'ın Çorum FK'da, arkadaşı Havertz'in ise Arsenal'da oynadığına dikkat çekildi.