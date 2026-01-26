Çorum FK maçından sonra açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, mağlubiyeti hakeme bağladı.

Çetin "Maalesef birileri düğmeye basmış Çorum çıkacak, çıksın diye. Can çekişiyoruz burada. Tamam çıkaracaksanız Çorum’u çıkarın ama takımların canını yakmayın" şeklinde açıklama yaparak Çorum FK taraftarlarını kızdırdı.

Maçın başında Eze'nin Cemali'nin ayağına sert bir şekilde basması sonucu Sarıyer'in kırmızı kartı es geçilirken, maç sonu bedeni maçta ama aklı maçta olmayan Servet Çetin, mağlubiyetin sebebinin hakem olduğunu söyledi.

Biz de soruyoruz hangi hakemle çıkaracaklar Servet Çorum'u.? Amed maçında kalecinin elinden kaçırdığı topu ağlara gönderdiğimiz ama golümüzü vermeyen hakem mi? Sizin maçta maçın başında Eze'ye kırmızıyı vermeyen hakem mi?

Servet Çetin, Çorum'u çıkaracaklar derken neyi kastediyor? Gizli bir yapı mı var bizim bilmediğimiz.

Maç sonu açıklamalara bakınca hakem Sarıyer'i doğradı dersiniz ama hangi penaltı kararı yanlış cevap yok. Ağlayarak bir yerlere varamazsınız. Siz Çorum'u dertlenmeyin. Çorum çıkacak ama yapıya rağmen taraftarlarıyla, Çorum halkıyla, Çorumspor sevdalılarının desteğiyle çıkacak.