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Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Zabıta Müdürlüğü takımı kazandı.

Bu yıl 21 takımdan 252 personelin katılımı ile düzenlenen turnuvada beş grupta yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü takımları finalde karşılaştılar.

Final maçında Zabıta Müdürlüğü takımı rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda 4-0’lık galibiyet ile ayrılarak turnuvanın şampiyonluğunu kazanırken Fen İşleri Müdürlüğü ise ikincilik kupasının sahibi oldu,

Bu maçran önce Yol Bakım Amirliği ile Etütstra takımını 6-3 yenerek turnuvanın üçüncülük kupası kazandı.

Final maçını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ile çok sayıda davetli ve sporcu aileleri izlediler. Final maçının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalya ile birlikte ilk dört takımın listesinde bulunan toplam 48 futbolcuya biner liralık çekleri verildi.

Final maçını izleyen ve ödülleri veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Burada önemli olan birinci ya da ikinci olmak değil. Kardeşlik hukukunu ön plana çıkarmak ve centilmence bir futbol sergilemektir. Finalde önce dostluk sonra da Zabıta Müdürlüğümüz galip geldi. Kazanan takımımızı ve turnuvaya katılan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.