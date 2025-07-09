GENAR anket şirketinin Temmuz ayı anket verilerini GENAR'ın sahibi İhsan Aktaş sosyal medya hesabından paylaştı. Aktaş, "Siyasette birinci parti tartışması sona erdi, GENAR Türkiye Raporu" diyerek anket verilerini yayınladı. GENAR anketine göre birinci sırada AK Parti bulunurken, CHP farkı hayli kapatmış görünüyor. DEM ve MHP'nin oyları birbirine yakın çıkarken, İYİ Parti ile Zafer partisi de aynı kulvarda yer aldı.

İşte Temmuz ayı GENAR anket sonuçları:

AK PARTİ %35,2

CHP %32,0

DEM PARTİ %9,8

MHP %9,0

İYİ PARTİ %3,9

Zafer Partisi %3,2

Yeniden Refah %3,1

TİP %1,3

Anahtar Partisi %1,3

Diğer %1,2

Genar Haziran ayı anket sonuçları

Haziran ayında GENAR'ın yaptığı ankette AK Parti'nin oyu daha düşük çıkmıştı.

AK PARTİ %34,3

CHP %32,6

DEM PART İ%10,1

MHP %8,9

İYİ PARTİ %3,8

Zafer Partisi %3,3

Yeniden Refah %2,9

Anahtar Parti %2,1

TİP %1,3

Diğer %0,7