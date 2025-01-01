Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği, hafta sonu Ankara’da düzenlenen 'Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız' mitingine tam destek verdi.

Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak önderliğinde Ankara’ya çıkarma yapan yönetici ve üyeleri, Tandoğan mitinginde yerini aldı.

2025 yılı asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından yaklaşık 160 kurumun çağrısıyla düzenlenen "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingi Ankara Tandoğan Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Miting sırasında pankart açan ve emeklilerin taleplerini gündeme taşıyan Çorum heyeti, asgari ücretlinin, emeklinin, emeğiyle geçinenin sefalet ücretine mahkum edilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Miting sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir konuşma yaparak talepleri sıraladı.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak ise, “Emekliler Yılı” olarak ilan edilen 2024’ün emekliler için zulüm yılı olduğunu belirterek, 2025 yılının sorunların çözüldüğü, beklentilerin karşılık bulduğu bir yıl olmasını diledi.

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren Sefa Batak, “Asgari ücret gerçek enflasyon rakamlarının çok çok altında belirlenmiş, çalışana, emekçiye, alın teri ile geçinene sefalet ücreti reva görülmüştür. 1 Ocak’tan itibaren tüm hizmet ve ürünlere otomatik olarak fiyat artışı uygulanacağı aşikardır. Bu durum asgari ücretlinin 2025 yılında nasıl bir yaşantının içerisinde olacağını şimdiden gözler önüne sermektedir” dedi.

1 Ocak’tan itibaren emekli maaşlarının da yeniden belirleneceğine işaret eden Sefa Batak, en düşük emekli aylığının 2002 yılı öncesi olduğu gibi asgari ücretin yüzde 40 fazlasına yükseltilmesini, dul, yetim ve engelli maaşlarının da asgari ücret oranına yükseltilmeni talep etti.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.