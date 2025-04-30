Çorum futbol tarihinde kuruluşundan sonra önce 2. Amatör Küme ardından da 1. Amatör Küme’de şampiyon olan ilk takım olmayı başaran Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat şimdiki hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig heyecanını Alaca’ya getirmek olduğunu söyledi.

Kadir Bayat ligde son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileminin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ‘Çorum Beltaş Birinci Amatör Küme'de ligin bitimine bir hafta kala, sahamızda Ulukavak Spor'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğumuzu ilan ettik. Henüz 18 aylık genç bir kulüp olarak, ilk yılımızda İkinci Amatör Küme şampiyonu olduk. İkinci yılımızda da Birinci Amatör Küme’yi namağlup tamamlayarak bir üst başarıya imza attık. Bu sonuçla, Bal Ligi Play-Off maçına katılmaya hak kazandık. Şunu büyük bir gururla söylüyoruz: Alaca tarihinde böyle bir başarı bir ilktir.

Alacagücüspor olarak hedefi olan, inançla çalışan ve Alaca'nın adını her zaman daha yukarılara taşımayı amaçlayan bir takımız. Bu süreçte Çorum Amatör Futbolu’nun en kaliteli kadrosunu kurduk. Başarılarımız tesadüf değil, emek ve inancın eseridir.

Bu gurur dolu yolculukta, yanımızda olan tüm sponsorlarımıza, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve en önemlisi büyük Alaca halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Birinci Amatör Küme'yi namağlup bitiren, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımıza ve teknik direktörümüz Osman Seçgin’e özel bir teşekkürü borç biliyoruz.

Ancak işimiz burada bitmedi, bitmeyecek de! Şimdi önümüzde Çorum FK Stadyumu’nda oynayacağımız Bal Ligi Play-Off maçı var. Hedefimiz bu maçı kazanarak Alaca'yı Bal Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek.

Bu nedenle tüm iş adamlarımızı, esnaflarımızı ve taraftarlarımızı kulübümüze sahip çıkmaya ve bu büyük başarıya omuz vermeye davet ediyoruz. Alacagücüspor, Alaca'nın onurudur. Birlikte başardık, birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz’ dedi.