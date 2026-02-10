Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 36’ncı kuruluş yıl dönümümüz nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.
CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Serap Meriç, İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak ve Duran Keçeci’den oluşan heyet, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşerek, nice yıllar temennisinde bulundu.
Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP’li heyete teşekkür etti.
Muhabir: Murat Çetin