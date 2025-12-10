Çorum güreşinin yetiştirdiği önemli isimlerden Yasin Bolat antrenörlükteki çıkışını sürdürüyor.

U 17 milli takımı antrenörü olan Yasin Bolat A milli takım teknik heyetine atandı.

Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde güreşe başlayan bir çok ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarı ile temsil eden Yasin Bolat Çorum Milli Eğitimspor kulübünde yaptığı başarılı çalışmaları ve yetiştirdiği sporcularla milli takıma sporcu göndermeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl Taha Akgül’ün Federasyon Başkanı olmasının ardından U 17 milli takım antrenörü olarak göreve başlayan Yasin Bolat yeni yılda Taha Akgül’ün talimatı doğrultusunda A milli takım teknik ekibinde görevlendirildi.

Yasin Bolat önceki gün Gaziantep’te başlayan büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasında milli takım teknik heyeti ile birlikte görev yapmaya başladı.