Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere kendisini ziyaret eden ve futbolcularla fotoğraf çekinmek isteyen minik taraftar Akın Akel’in bu isteğini Pendikspor maçının ardında yerine getirdi.

Belediye’de kendisini ziyarete gelen Akın Akel, Çorum FK futbolcuları ile fotoğraf çektirmek için Muhsin Dere’den talepte bulundu.

Dere minik taraftarı kırmadı ve pazartesi akşamı oynanan Pendikspor maçında onu misafir etti.

Maçın ardından ise onunla birlikte soyunma odasına inerek hem galibiyet sevincine ortak oldu hemde minik taraftar Akın Akel futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.