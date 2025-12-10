Yurt Lig Voleybol’da Çorum’u şampiyon olan kadınlarda İskilipli Atıf Hoca erkeklerde ise Kerebi Gazi Yurdu takımları temsil edecek.

Kadınlarda beş erkeklerde üç takımın mücadele ettiği Yurtlig Voleybol müsabakalarında kadınlarda İskilipli Atıf Hoca Yurdu yaptığı dört maçınıda kazanar namağlup olarak şampiyonluğu kazanırken Osmancık Yurdu ikinci Alaca Yurdu üçüncü Hayrettin Karaman Yurdu ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise üç takımın mücadele ettiği müsabakalar sonunda Kerebi Gazi Yurdu takımı birinci olurken Osmancık Yurdu ikinci Alaca Yurdu takımı ise üçüncü oldu.

Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin ile şube müdürleri katıldılar.

Kızlarda şampiyon olan İskilipli Atıf Hoca Yurdu ile erkeklerde şampiyon olan Kerebi Gazi Yurdu takımları önümüzdeki ay içerisinde yapılacak Yurt Lig Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecekler.