Bocce Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporculardan iki madalya.

Ömer Ceylan Yıldızla’da altın madalya kazanırken Mehmet Yalçın ise büyüklerde bronz madalyanın sahibi oldu.

22-28 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılan Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler Bocce Türkiye Şampiyonasında binin üzerinde sporcu mücadele etti.

Türkiye Bocce Petank yarışmalarında yıldızlar bocce altın nokta kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakan Ömer Ceylan Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Büyük erkekler bocce altın nokta kategorisinde ise Mehmet Yalçın üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Küçük yaş kategorilerinde ise bir sporcumuz Türkiye beşincisi üç sporcu ise dokuzunculuğu aldı.

Bocce İl Temsilcisi ve antrenör Hakan Çıtak alt yapıya verdikleri önemi ve çalışmaların karşılıklarını almaya başladıklarını belirterek; ‘Hedefimiz milli takıma daha çok sporcu gönderebilmek. Bu çalışmalarımızda bizlere her zaman destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil ÇAğlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, Halk Eğitim Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a sporcularım ve şahsim adına teşekkür ediyorum’ dedi.