Pazar günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki antrenmanına sakatlığı devam eden Aleksiç dışında tüm futbolcular katıldılar.

Sakatlığı geçen Geraldo ise dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışma tesis fitnes salonunda yapılan aktivasyon ve mobilty hareketleri ile başladı.

Ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda dar alan oyunlarının ardından kaleli oyun ve duran top çalışması ile tamamlandı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu bu çalışma sırasında futbolculardan fiziksel olarak tam performans beklediğini söyledi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.