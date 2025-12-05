Yurt Lig Satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. 2-3 Aralık tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kız ve erkek yurtlarında yapılan Satraç turnuvasında kızlarda Betül Ceren Kutlu erkeklerde ise Ferhat Sultan Ekin birinciliği kazandılar.

Hayrettin Karaman Kız yurdunda yapılan kızlar kategorisi Yurt Lig turnuvasında Betül Ceren Kutlu şampiyonluğu göğüslerken ikinciliği Elif Nergiz, Üçüncülüğü Ahsen Nisa Türkdoğan dördüncülüğü ise Azize Kula elde etti.

Kerebi Gazi erkek yurdunda yapılan satranç turnuvasında ise birinciliği Ferhat Sultan Ekin elde ederken ikinciliği Yusuf Bahadır Şahin, üçüncülüğü Bora Üstün, dördüncülüğü Tahir Semerci kazandı. Bu müsabakalar sonunda birinci olan sporcular Nisan ayı içinde yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu “07’den 70’e satranç sporunun ilimizde yaygınlaşması için ellerinden gelen türlü çabayı sarf ettiklerini, yapılan etkinliklerle bizleri destekleyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran’a Müdür Yardımcımız Feyyaz Velidedeoğlu’na ve Şube Müdürümüze’ teşekkür ediyorum. İlimizi ülkemiz genelinde satranç branşında bir domino taşı haline getirmek için ellerimizden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.