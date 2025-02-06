Sungurlu’da bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Fatih Mahallesi Çalış Apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katından dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemenin ardından öğrenileceği bildirildi.