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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçı Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Turtay, Çorum FK’nın ilk kez bir maçında görev yapacak Ömer Faruk Turtay ev sahibi Bodrumspor’un 21-22 sezonunda sahasında Sivas Belediyespor’u 1-0 yendiği maçı yönetti.

Ömer Faruk Turtay bugüne kadar 64 resmi maçta görev yaptı.

1. ligde 22 maçta görev yapan Turtay yönetimindeki maçlarda 11 maçı ev sahibi takımlar 9 maçı deplasman takımları kazanırken sadece iki maç beraberlikle sona erdi.

Tecrübeli hakem 2. ligde 8, 3. ligde 11, Bölgesel Amatör Lig’de 7, U 19 Elit A’da 7, U 19 Elit B’de 2 ve Türkiye Kupasında ise 7 maçta görev yaptı.

Maçın yardımcı hakemleri ise İzmir’den Baran Eraslan ve Samsun’dan Hasan Erdoğan. Maçın dördüncü hakemi ise İzmir’den Reşat Onur Coşkunses. Maçın gözlemcileri ise Emre Altun ve Serkan Gençerler.