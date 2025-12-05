Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Spora Engel Yok’ şenliği oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonunda düzenlenen şenliğe Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve üniversite görevlileri ile engelli vatandaşlar ve öğrenciler katıldılar.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen şenlikte engelli çocuklar ve gençlere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi son bölümde ise hep birlikte müzik eşliğinde halay çekildi. Bu etkinlikler sırasında ortaya oldukça renkli görüntüler yaşandı. Törende yapılan konuşmalarda ise spor yapmanın önünde hiç bir engelin bulunmadığı tüm vatandaşların spor yapması için devletin her türlü desteği verdiği belirtildi.