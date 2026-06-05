Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, İnternet Haber Sitemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş ve İdari İşler Müdürümüz Atila Çiğdem ile sohbet ederek, sektöre dair fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Ayrancı’ya İletişim Başkanlığı Birim Sorumlusu Harun Üstün ile Enformasyon Görevlisi Adem Hacı Ahmetoğlu eşlik etti.