Çorum Futbol Hakemleri Bölgesel Lige yükselmek için Ankara’da sınava katıldılar.

İl Hakem Kurulu tarafından Bölgesel Hakemliğe önerilen Abdullah Enes Gökgüney, Kadın Bölgesel Hakemliğe önerilen Nuriye Çınar Bal ve Bölgesel Yardımcı Hakemliğe önerilen Özkan Dağ ve Mertcan Öğreten, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok ile birlikte Ankara’da yapılan Bölgesel Hakem sınavına katıldılar.

Merkez Hakem Kurulu 3. Bölge Sorumlusu İbrahim Çınar ve Bölgesel Kurul üyelerinin katıldığı sınav sonucunda ligin ikinci yarısında Bölgesel Ligde görev yapacak hakemler belirlenecek. Çorum’un şu anda Bölgesel Ligde görev yapan tek isim Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz bulunuyor.

Yapılan sınav sonunda ligin ikinci yarısında Bölgesel Ligde görev almaya hak kazanan isimler önümüzdeki günlerde açıklanacak.