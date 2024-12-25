Okullu Küçük Kızlar voleybolda Mehmet Akif Ersoy şampiyon oldu.

Final maçında 23 Nisan Ortaokulunu 2-0 yenen Mehmet Akif Ersoy mutlu sona ulaştı.

16 takımın gruplarda yaptığı maçlar sonunda final grubuna yükselen okulların tek maçlı eleminasyon sistemine göre yaptığı maçlar sonunda Mehmet Akif Ersoy ve 23 Nisan finale yükseldi.

Final maçında zorlu geçen mücadele sonunda rakibine 25-18 ve 25-22’lik setlerle 2-0 mağlup eden Mehmet Akif Ersoy şampiyonluk kupasını alırken 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Dün oynanan final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.