Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Iğdır FK'nın 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Iğdır Şehir Stadında oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ve birer puanla ayrıldı. Iğdır FK'nın 4 maçlık kazanma serisi son buldu.
Boluspor'un golü 9. dakikada Dean Liço'dan geldi. Iğdır FK'nın sayısını ise 89'da penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.
Öte yandan Iğdır FK'da Ryan Mendes, 54'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Iğdır FK puanını 18'e, Boluspor ise 13'e yükseltti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet