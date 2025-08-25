Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Keçiörengücü, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Kırmızı-Beyazlılar, 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek sezonun ilk 3 puan sevincini yaşadı.

Başkent ekibi 19'da Eze'le öne geçti. Bolu'nun golleri 41'de Barış Alıcı, 53'te de Lico'dan geldi. Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki Kırmızı-Beyazlılar puanını 4'e yükseltti. Sezona galibiyetle başlayan Keçiörengücü 4 puanda kaldı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet