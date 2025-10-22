Pazar günü Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Boluspor bu zorlu maçın hazırlıklarına Iğdır’da yaptığı antrenmanla başladı.

Milli arada Teknik Direktör Mustafa Er’in görevi bırakmasının ardından takımın başına getirilen Ertuğrul Arslan yönetiminde ilk maçına Iğdır FK deplasmanında çıkan Boluspor son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.

Kırmızı Beyazlı takım pazar günü oynadığı maçın ardından Bolu’ya dönmedi ve Iğdır FK tesislerinde yaptığı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Arslan yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ve koordinasyon hareketlerinin ardından yarı sahada taktik çalışma ile tamamlandı.

Boluspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.