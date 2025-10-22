Arca Çorum FK bu sezon Süper Lig hedefi ile kurduğu kadroya bir çok tanınmış ismi transfer etti.

Bunlardan biriside son olarak Konyaspor forması giyen Yusuf Erdoğan.

Tecrübeli futbolcu kırmızı siyahlı takımla ilk çıktığı maçtan itibaren takımı, formayı ve şehri sahiplenmesinin yanındaki saha içindeki performansı ile tüm camianın büyük beğenisini kazandı.

Ligde onuncu maçlar sonunda saha içinde attığı ve attırdığı goller ile alınan puanlarla büyük katkı veren kaptan Yusuf Erdoğan bana göre en büyük katkıyı ise saha dışında yapıyor.

Forma giydiği maçlarda saha içindeki performansı kadar saha dışında takım arkadaşları ile kurduğu diyalog, tecrübe ve birikimlerini takım arkadaşlarına yansıtması hedefe giden yolda çok büyük önem taşıyor.

Sahaya kaptan olarak çıkan Yusuf Erdoğan’ın maçlar öncesinde tüm yedek kulübesi ile birlikte takımı bir araya getirerek yaptığı motivasyon konuşmaları kaptanlık sorumluluğu da layıkı ile yerine getiriyor.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezonki üst liglerden transfer ettiği tecrübeli isimlerin de Yusuf Erdoğan gibi kulübü sahiplenmesi ve tecrübelerini sahiplenmesi halinde Arca Çorum FK’nın bu sezon belirlenen hedefe ulaşmaması için hiç bir neden görünmüyor,