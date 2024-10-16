Trendyol 1. lig de 9. haftada sahasında Çorum FK'yı misafir etmeye hazırlanan Boluspor iki günlük izinin ardından tekrar çalışmalara başladı.

Milli aranın sona ermesinden sonra tekrar kaldığı yerden hazırlıklarına devam eden kırmızı beyazlı ekip, Pazar ve Pazartesi gününü izin yaparak geçirirken Teknik Direktör Ufuk Kahraman, bugün ve yarın yoğun bir program uygulayacak. İki günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapacak olan kırmızı beyazlılar taktik antrenmanlarına yoğunluk verecek.