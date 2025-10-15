Boluspor Teknik Direktörlük görevine Ertuğrul Arslan’ı getirdi.

Arslan en son Nuri Şahin’in yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.

Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan kırmızı beyazlılarda milli ara öncesi iç sahada alınan Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından ayrılık kararı alınmıştı. Kırmızı Beyazlı kulüp yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda Nuri Şahin’in yardımcılığını yapan Ertuğrul Arslan ile anlaştı.

Arslan 2019 yılında Antalyaspor, 2020, 2021, 2022 ve 2023 sezonlarında Antalyaspor’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

45 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezondan bu yana Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Borusia Dortmund’un Teknik Direktörü Nuri Şahin’in yardımcılığını yapıyordu.

Boluspor’un yeni hocasının bugün yapılacak olan haftanın ilk idmanında takımın başında yer alması bekleniyor. Arslan’ın yardımcıları ise henüz belli olmadı.