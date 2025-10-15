Kadınlar Voleybol 2. liginde üçüncü hafta maçları bugün oynanacak. 14. grupta mücadele eden üç temsilcimizde bugün evlerinde galibiyet arayacaklar.

Atatürk Spor Salonunda günün ilk maçında Çorum Voleybol ile Beşikdüzü takımları karşı karşıya gelecek. Saat 13’de başlayacak maçta ligde iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet alan iki takım sıralamada üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor.

Bu maçı kazanan takım üst sıralar için iddiasını artıracak.

Maçı Cerit yönetecek

Çorum Voleybol ile Beşikdüzü takımları arasındaki maçı ilimiz Klasman hakemi Eyüp Burak Cerit yöneteck yardımcılığını ise Ali Osman Kaya yapacak. Maçta gözlenci olarak ise Turgut Yıldırım görev yapacak.

Bu maçın ardından ise Çorum’un diğer temsilcisi Çorum Arenaspor ile Bayburt Gençlik Merkezi takımları karşılaşacak. Ligde ilk maçında hafta sonunda Çorum derbisini kazanan ve üçüncü sırada yer alan Arenaspor ilk maçından mağlubiyet ile ayrılan Bayburt maçını da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Baş Hakem Burak Karaca

Çorum Arenaspor ile Bayburt Gençlik Merkezi arasındaki maçı ilimiz klasman hakemi Burak Karaca yönetecek yardımcılığını ise Ömür Karabıdak yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal

Osmancık lideri konuk edecek

Ligdeki diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise üçüncü haftada lider ile evinde karşılaşacak. Ligde ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Sınav Koleji Samsunspor ile iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet alan Osmancık Belediyespor bugün saat 15’de Osmancık İlçe Spor Salonunda karşılaşacak. Temsilcimiz lider önünde kazanmak için mücadele edecek.

Hakem Hasan Olgun

Osmancık Belediyespor ile Samsunspor arasındaki maçı Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Ayşegül İnce yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Hasan Öztürk görev yapacak.