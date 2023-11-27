BORSADA TEKNİK ANALİZ FORMASYONLARI

Teknik analiz matematiksel hesaplamalara dayanakarak gelecek fiyat değişimlerini tahmin etmeye yarayan analiz yöntemidir. Ayrıca geçmişteki fiyat değişimlerini yansıtan grafiklere dayanarak gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmeye yarar. Teknik analiz formasyonları da bu bağlamda kullanılmaktadır.

Teknik analiz formasyonlarını iki başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlar; Trend Bitişini Gösteren Formasyonlar ve Trend Devamını Gösteren Formasyonlar olarak özetlenebilir.

Bu yazımızda Trendin Devamını Gösteren Formasyonların alt başlıklarını inceleyeceğiz.

1. Bayrak – Flama

Hızlı hareket eden trend içinde genel istikametin tersi yönünde oluşan ve belli zaman sonra fiyatların tekrar trend yönüne döneceğini tahmin etmeye yarayan formasyonlardır. Bu tarz formasyonlar fiyatların hızlı yükseliş ve düşüş hareketi gösterdiği dönemlerde daha sık oluşurlar. Genellikle Bayrak ve Flama Formasyonları trend içinde fiyat hareketlerinin yataya yakın gerçekleştiği dönemde ortaya çıkar. Fiyatın bayrak formasyonunu bir yöne kırmasıyla trend kendini yeniden toparlar ve önceki yönünde devam eder. Her ne kadar bayrak ve flama formasyonu asıl trendin devam edeceğini ifade etse de, bu iki formasyon arasında gözle görülür bir görsel fark bulunmaktadır. Bayrak formasyonu dikdörtgen bir konsolidasyon süreci geçirir; destek ve direnç noktaları birbirine eşit mesafededir. Flama Formasyonu ise, birbirine doğru hareket eden destek ve direnç noktalarından oluşur. Daha ziyade bir asimetrik üçgen gibidir. Hem bayrak hem de flama formasyonları direğin veya çok sert yönlü bir trendin sonunda görülür.

Yükselen Üçgen Formasyonu: Yükselen üçgenler genellikle yükselen trend sırasında meydana gelir ve yükselen eğilimin devam edeceğini işaret eder. Zamanla yükselen hipotenüsün üstünde yatırımcıların önemli bir direnç seviyesi olarak izledikleri, kuvvetli yatay bir eğilim çizgisi mevcuttur. Bu direnç çizgisinin yukarıya doğru kırılması alıcıların piyasaya hakimiyet kazandığına dair bir işaret ve alıma geçmek için bir sinyal olabilir. Yukarı içinde yükselen üçgen formasonu, yükselişin devam edeceğini işaret eder. Tam tersi olarak, eğer yükselen üçgen formasını aşağı trendde oluşturuyorsa bu trendin değişeceğine işaret eder.

1. Dikdörtgen Formasyonlar

Dikdörtgen formasyonu, iki çizgi arasında dalgalanan bir piyasayı gösterir. Genelde formasyonun yönü piyasanın daha önceki genel eğilimi doğrultusunda devam eder. Fiyatların ise yatay seyir halinde olduğu durumlarda ortaya çıkar. Belli bir trend yönü yoktur. Fiyat yükselirken aşağı yönde birr tepki ile karşılaşılması ve düşerken yukarı yönde bir tepkiyle karşılaşılması sonucu oluşan yatay kanaldır. Fiyatlar dikdörtgeni kırdığı zaman trend en az dikdörtgen boyu kadar trend yönünde devam eder. Dikdörtgen çizgileri direnç ve destek seviyeleri olarak kullanılarak alış ve satış noktaları belirlenebilir.

1. Üçgen Formasyonlar

Simetrik Üçgen Formasyonu: Her yükseliş zirvesinin bir önceki zirvenin altında kalması ve her düşüş hareketinin dip noktasının bir önceki dip noktasının üzerinde olması sonucu oluşan formasyondur. Formasyonun ortasından çekilen çizginin üst kısmı ile alt çizgi arasında oluşan simetri şekli, formasyonun bu ismi almasının nedenidir.

Alçalan Üçgen Formasyonu: Her yükseliş zirve noktasının bir öncekinden daha aşağıda bir fiyat seviyesinde oluştuğu, alt sınırın ise belli bir destek seviyesinde oluştuğu formasyondur. Bir trend içerisinde alçalan üçgen formasyonunun görülmesi, talebin ve dolayısıyla fiyatın düşme eğiliminde olduğunu gösterir. Bu nedenle genellikle formasyon sonunda düşüş gözlenir.

Yükselen Üçgen Formasyonu: Yükselen üçgenler genellikle yükselen trend sırasında meydana gelir ve yükselen eğilimin devam edeceğini işaret eder. Zamanla yükselen hipotenüsün üstünde yatırımcıların önemli bir direnç seviyesi olarak izledikleri, kuvvetli yatay bir eğilim çizgisi mevcuttur. Bu direnç çizgisinin yukarıya doğru kırılması alıcıların piyasaya hakimiyet kazandığına dair bir işaret ve alıma geçmek için bir sinyal olabilir. Yukarı içinde yükselen üçgen formasonu, yükselişin devam edeceğini işaret eder. Tam tersi olarak, eğer yükselen üçgen formasını aşağı trendde oluşturuyorsa bu trendin değişeceğine işaret eder.

2. Dikdörtgen Formasyonlar

Dikdörtgen formasyonu, iki çizgi arasında dalgalanan bir piyasayı gösterir. Genelde formasyonun yönü piyasanın daha önceki genel eğilimi doğrultusunda devam eder. Fiyatların ise yatay seyir halinde olduğu durumlarda ortaya çıkar. Belli bir trend yönü yoktur. Fiyat yükselirken aşağı yönde birr tepki ile karşılaşılması ve düşerken yukarı yönde bir tepkiyle karşılaşılması sonucu oluşan yatay kanaldır. Fiyatlar dikdörtgeni kırdığı zaman trend en az dikdörtgen boyu kadar trend yönünde devam eder. Dikdörtgen çizgileri direnç ve destek seviyeleri olarak kullanılarak alış ve satış noktaları belirlenebilir.

3. Takoz Formasyonu

Takozlar genelde üçgen formasyonlar ile karıştırılır. Aradaki fark; eğimden veya destek ve direnç çizgilerinin açılarından anlaşılabilir. Üçgen formasyonlarında yükselen üçgenlerde direnç çizgisi yatay bir görünümdedir; alçalan üçgenlerde ise destek çizgisi yataydır. Simetrik üçgenlerde ise, isimden de anlaşılacağı üzere ne aşağı ne yukarı eğim mevcuttur. Takoz ise destek ve direnç çizgilerinin ikisinin de aynı yöne doğru eğimli olduğu formasyonlardır. 3 Haftadan kısa süren takoz formasyonları “Kama” olarak adlandırılmaktadır.

Alçalan Takoz Formasyonu: Takoz içerisinde trend aynı yönü gösterirken, alçalan takozlar fiyatlarda ters yöne kırıldığında bu durum artış eğilimi olarak algılanır. İlk tepe oluşurkenki hacim aşağı dönüşle beraber azalır. Yükseli trendine uygun bir biçimbe fiyatlar bir süre sonra yönünü tekrar yukarı çevirir ancak ikinci tepe oluşurkenki hacim artışı daha sınırlı kalır ve hacimle desteklenmeyen yükseliş önceki tepe seviyelerine ulaşamadan sonlanır.

Yükselen Takoz Formasyonu: Alçalan takoz formasyonunun tam tersidir. Bu durum fiyatlarda düşüş eğilimi olarak algılanır. Düşüş trendinin herhangi bir noktasında görülen ilk diple başlar. Dönüşle beraber işlem hacimlerinde azalış ve hacimlerle desteklenmeyen bu yükseliş yönün tekrar aşağı çevrileceğini ve düşüş trendinin devam ettiğini düşündürmektedir. Ancak ikinci dipte ilk dipte görülen işlem hacmi yakalanmaz.

Merkezi İstanbul Maslak’ta bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Göktürk, Ankara İrtibat Büroları ve Çorum Şube ile BİST, VİOP, Forex, Opsiyon ve Yurtdışı Vadeli Ürünler (Futures), Bireysel Portföy Yönetimi ve Kurumsal Finansman alanlarında hizmet vermektedir. Ahlatcı Yatırım markasıyla sermaye piyasası faaliyetlerine başlayan kurumumuz, kalite ve güven prensiplerine bağlı, kurumsal bir yönetim yapısına sahiptir. Sizde yatırımlarınızı Ahlatcı Yatırımda değerlendirebilirsiniz.

Çorum Şube İletişim Bilgileri;

Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez-Çorum

Çağrı Merkezi:

444 0 968 - 0850 450 0066

İletişim:

tel : +90 364 211 1019

fax : +90 212 290 2141

+90 538 406 7166

E-mail:

[email protected]