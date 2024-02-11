Yeni haftada ons altın’da hafta genelinde Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik risklerde yaşanan yükseliş ve Fed üyelerinin faiz indirim beklentisi ile ilgili beklenen tarihin ötelenebileceği yönünde yaptığı açıklamalar arasında dalgalanma ile geçirdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta özellikle ABD tarafında açıklanacak ocak ayı enflasyon verileri ön plana çıkarken, Çin tarafında yeni yıl tatili nedeniyle hafta genelinde piyasaların kapalı olması hacim olarak ons altında düşüş yaşanmasına ve bu gelişme yatay fiyatlamaya neden olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta kapanışına doğru %4,17 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi (DXY) 104 seviyesi üzerinde kalıcılığına devam ediyor. Bu şartlar altında ons altında üssel 50 günlük ağırlıklı ortalama 2025 dolar üzerinde fiyatlamaların devam etmesi yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini gösteriyor.

Gram altında yurt içinde geçtiğimiz hafta en önemli gelişme yeni Merkez Bankası Başkanı’nın göreve başlaması ve bu yılı ilk enflasyon raporunda yapılan sunum ile birlikte soru-cevap kısmında kamuoyu ile paylaştıklarıydı. Sunum sonrası yapılan açıklamalarda %45 merkez bankası politika faizinin yılsonuna kadar devam etme olasılığı toplantı öncesine göre daha fazla artığını söyleyebiliriz. Bu gelişme özellikle yeni faiz artışlarının merkez bankasından kısa vadede gelmeyecek olması kur üzerinde baskıyı artırdı ve kurda devam eden yükselişin sınırlı da olsa önünü açtığını düşünüyor. Kurda hafta kapanışına doğru 30,70TL seviyelerine doğru yükselişin devam ettiğini ve kapanışın bu seviyeye yakın gerçekleştiğini gördük. Diğer taraftan ons altında geçtiğimiz hafta genelinde yaşanan yatay fiyatlamanın gram altın üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan ons altında geri çekilmelerinde sınırlı kalması gram altında haftanın son işlem gününde kritik 2,000TL seviyesi üzerine geçiş ve bu seviye üzerinde kalıcılığın devam etmesine neden oldu. Bu haftada gram altında yükselişin devam etmesi beklenebilir.

Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmesine göre, Altın fiyatlarını bu yıl destekleyecek olan Kızıldeniz gerilimleri, seçim belirsizliği gibi jeopolitik-siyasi endişeler ve sonunda halen masada olan faiz indirimleri gibi güçlü faktörlere rağmen, Altın ocak ayında 2023 sonundaki kazançlarını geri verdi. Şubat ayına da ötelenen faiz indirimleri sayesinde yine zayıf bir giriş yapıldığı gözleniyor. Bu zayıflığa karşılık Altın fiyatlarını şubat ayında destekleyebilecek bir unsur olarak Çin Yeni Yılı Kutlamaları ön plana çıkıyor. Her yıl düzenlenen festival öncesinde Altın satın almak geleneksel olsa da, bu yılki Ay Yeni Yılı tatili için Altın satışlarını etkileyebilecek bazı unsurlar mevcut. Çin'in "zorlu ekonomik koşulları", Altın fiyatlarının "tarihsel olarak yüksek" olması ve mücevherin cazibesinin seyahat, deneyimler, yemek yeme gibi rekabetle karşı karşıya olması da dahil olmak üzere ülkede tüketici altın alımlarında bu "önemli ters rüzgarlar" fiyatların yukarı gitmesine engel olabilir.

Yurt içi piyasalarda Borsa yatırımı tekrar popüler olma yolunda ilerliyor. Bir dönem tahvil ve mevduat gibi alternatif yatırım araçlarının ön plana çıkmasının borsa üzerinde negatif etkisi tartışılmaya başlamıştı. Diğer taraftan halka arzlara bir süre ara verilmesi yatırımcı sayısının geçen hafta Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan 8,5 milyon hesaptan 7,2 milyon hesaba geri çekilerek yaklaşması negatif bir algı oluşmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta yeni yılda ilk olarak iki yeni şirketin halka arz talep toplaması gerçekleşti ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir yeni şirketin daha borsaya açılması için izin verdi. Bu taraftan bakıldığında ilk 1,5 ay içinde bu yıl üç halka arz gerçekleşmiş olacak bu da yeniden yatırımcıların halka arz beklentisi ile borsaya dönmelerine neden olabilir. Diğer taraftan yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgilerinin devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası’nın haftalık yayımladığı istatistiklerde son üç haftadır 100 milyon dolar üzerinde haftalık bazlı para girişinin devam ettiğini görüyoruz. Konut, otomobil, arsa ve mevduat gibi alternatif yatırımların getirilerinde yataylaşma olması hatta son dönemde zaman zaman gerilemeler yaşanması yatırımcıların tekrar borsaya ilgi duymasına neden oldu. Bu beklentiler ile geçen haftayı Borsa İstanbul 9,000 endeks seviyesi üzerinde kapattı ve aralık ayında test edilen 7,200 seviyesinden 1,800 puan yükseliş ile yeni yılda yükseliş rallisini adım adım yaşadı. Önümüzdeki dönemde 8,700 endeks seviyesi kısa vadeli, 8,500 endeks seviyesi orta vadeli aşağı yönlü düzeltmelerde kırılmadığı sürece yükselişin devam etmesi beklenebilir. Özellikle 9,000 endeks seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda yeni kısa vadeli hedefler 9,250 ve 9,500 olarak güncellenebilir.

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