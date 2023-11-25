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Liseli Genç Bayanlar Bowling’de şampiyonluğu Spor Lisesi kazandı.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonu’nda yapılan il birinciliğinde 7 okuldan 40 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Spor Lisesi Medine Saçmacı, Cemrenur Üldür, Ezgi Feryal Arslan, Yağmur Gizem Ateş, Gamze Nurok,Ayşenur Kırcalı ve Tuğba Çelikbaş’dan oluşan kadrosu ile topladığı 975 puanla takım şampiyonluğunu kazandı. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi 914 puanla ikincilik kupasının sahibi oldu.

Güzel Sanatlar Lisesi oluşan kadrosu ile 793 puanla takım halinde üçüncülük ödülünün sahibi olurken Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ise 766 puanla dördüncülük kupasını aldı.

Müsabakaların ardından ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ve madalyaları verildi.