Çorum Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz’a 3. lig maçında görev.

Pazar günü saat 15’de Minareli Çavuş Tesislerinde oynanacak 3. lig 4. grup maçında Bursa Yıldırımspor ile Adana 1957 FK arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Özer Özden yönetecek. Maçın yardımcı hakemleride Ankara’dan Caner Kurt ve Selçuk Gökgöz. Maçta dördüncü hakem olarak Ertuğrul Ramazan Boyraz görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Murat Ceylan.

Adana FK takımı bitime dört maça kala şampiyonluğu garantiledi. Ev sahibi Bursa Yıldırımspor ise 38 puanla altıncı sırada ve play-off mücadelesi veriyor.