Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırıncı metal para problemini çözmek için ilginç bir uygulamaya başvurdu ve fırınının camına, ’90 TL demir para getirene 1 ekmek bedava’ şeklinde yazı astı.

Başpınar Mahallesi Pazar Caddesinde faaliyet gösteren Paşa Unlu Mamulleri Nöbetçi Fırın Sahibi Aytekin Şahan, son birkaç aydır metal para bulmak konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, böyle bir uygulamaya başvurduklarını söyledi. Aytekin Şahan, fırınlarında müşterilere para üstü verirken ve ekmek satışı yaptıkları yerlere küsuratlı olan ekmek fiyatından dolayı metal parada eksiklik yaşamaya başladıklarını belirterek, bu uygulama ile metal para sıkıntılarını çözmeyi hedeflediklerini anlattı. Şahan, “Son birkaç aydır bozuk para konusunda büyük bir sıkıntımız vardı. Bozuk para eksiğimizi gidermek için fırınımızın camına yazı astık. “90 TL demir para getirene 1 ekmek bedava’ diye. Bozuk para yok ortada. Buda fırıncılar olarak en çokta bizi zorluyor. Ekmek fiyatı 8 lira. Örnek olarak 2 ekmekte 4 lira bozuk para üstü veriyoruz, bozuk para olmayınca almıyoruz ve her iki ekmekte 1 liramız gidiyor. Bu uygulamamızla inşallah bozuk para sıkıntımızı hedefliyoruz. ” dedi.