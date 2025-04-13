Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Çorum İl Kongresi BTP Genel Başkanı Av. Hüseyin Baş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığını BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak yaptı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda BTP merhum lideri Prof. Dr. Haydar Baş, vefatının 5.yılına özel hazırlanan özel video anıldı.
Daha sonra seçime geçildi.
Yapılan seçimde İl Başkanı Mehmet Ali Tanık olurken, yönetimde şu isimler yer aldı;
"Mustafa Ertürk Acar, Hüseyin Akmaz, Salih Akın, Serdar Erdoğan, Şaban Demir, Emrah Akdeniz, Tayfun Kavukçu"
Büyük Kongre Delegeleri: Mehmet Ali Tanık, Abdullah Şahin, Sinan Avşar, Yasin Yıldırım, Hasan Hüseyin Afşar"