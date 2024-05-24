Ahlatcı Çorum FK play-off yarı final rövanş maçında bugün Bodrum FK deplasmanında final biletini almak için mücadele edecek. Bugün saat 16’da Bodrum ilçe sahasında oynanacak maçı kazanan takım Süper Lige yükselmek için finalde Sakaryaspor’un rakibi olacak.

Ligin beşinci bitiren Çorum FK altın bitiren Kocaelispor’u 2-1 yenerek ikinci tura yükselirken dördüncü bitiren Bodrum FK ise Boluspor’u 2-0 yenerek yarı finale yükselmeyi başarmıştı. İki takım yarı final ilk maçında pazartesi akşamı Çorum’da oynadıkları zorlu maçtan takımlar 1-1 beraberlik ile ayrıldılar.

İki takım bugün Bodrum ilçe sahasında oynanacak rövanş maçında finale yükselmek için mücadele edecekler. Kırmızı Siyahlı takım ilk maçın ardından Çorum’da yaptığı iki antrenman ile Bodrum maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.

Önceki gün Bodrum’a giden ÇorumFK dün Bodrum’da yaptığı çalışma ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı süren ve sezonu kapatan Atakan Cangöz ile Ozan Sol ve ilk maçta kırmızı kart gören Ahmet İlhan forma giyemeyecek.

Ev sahibi Bodrum FK’da ise ilk maçta sakatlanan Süleyman Özdamar bu maçta forma giyemeyecek. İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Omar İmeri cezasını tamamladığı için bugünki maçta oynayabilecek.

Bugün oynanacak maçta kazanan takım finale yükselecek. Bugünki maçta takımlar ne skorla olsun berabere bitmesi halinde maç 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşiklik bozulmaması halinde ise finale yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek.