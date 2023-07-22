Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği 2. Bölge Temmuz Ayı Encümen Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İskilip'te yapıldı.
İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ev sahipliğinde Çatalkara Konağı'ndaki toplantıda İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerini kapsayan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Projesi'nin görüşüldüğü bildirildi.
Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Birlik Müdürü Nejat Yazıcı katıldı.