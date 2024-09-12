Çorum FK ile Denizbank arasında düzenlenen işbirliği protokolünün ardından Çorum Şehir Stadyumunu gezen Asbaşkan Yusuf Kanıcı ayak üstü gazeteciler ile bir sohbet gerçekleştirdi.

Bu sezon Çorum FK yönetimine dahil olan YAF Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kanıcı, Çorum FK gibi bir ailenin içerisinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezonda Çorum FK’ya YAF DİESEL olarak sponsorluk desteği verdiklerinin altını çizen Kanıcı, “Bu sezon Başkan Oğuzhan Yalçın bizi yalnız bırakma dedi. Bizde taşın altına elimizi koymaya geldik. Benim pek futbolla alakam yok. Ama memleketimi seviyorum. Memleketim içinde ne gerekiyorsa yaparım” dedi.

Bu sezonki hedeflerinden de bahseden Kanıcı, “Bu sezon hedefimiz ligde kalmak. Bu ligde daima kalıcı olabilmek önemli. Bu sene kalıcı olma noktasında başarılı olursak diğer sezonda Çorum FK’yı daha farklı yerlerde göreceksiniz” dedi.