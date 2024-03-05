Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayı ve bayram boyunca birçok üründe fiyatları sabitledi.

Et, süt, peynir, bakliyat gibi birçok temel ihtiyaç ürününe Ramazan ayına özel indirimler yapıldı.

5 Mart-14 Nisan 2024 tarihleri arasında et, süt, peynir, bakliyat, içecek ve kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.

5 MART-14 NİSAN RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.

Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amacıyla 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak.