Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Çorum belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın çevre illerde sporu destekleyen en iyi başkan olduğunu bugün öğrendiğini belirterek ‘Kendisine teşekkür ediyorum, Çorum’u spor şehri yapmak gibi hayallerimiz var’ dedi.

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Fernat Arıcı, programın gerçekleşmesinde başta Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e teşekkür etti.

Bu programı Belediye’nin ilimize kazandırdığı bu güzel mekanda önemli organizasyonuuluslararası organizasyon gibi yapmaya çalıştıklarını belirten Arıcı, ‘Ama biliyorsunuz ki biz amatörüz ama ruhumuzda profesyonellik var. Bu ruhla da ödüllerimizi takdim edeceğiz. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın bölgede sporu destekleyen en iyi Belediye Başkanı seçildiğini bugün öğrendim. Belediye Başkanımız gerçekten çevre illere baktığımızda Çorum’u spor şehri yapma konusunda önemli işlere imza attı. Sosyal medyadan birçok ilin belediye başkanlarını da takip ediyoruz. Başkanımız kadar amatör spora destek veren bir belediye başkanı yok. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bizim de federasyon olarak bu şehre dair hayallerimiz var. Bu hayallerimizi de inşallah büyüklerimizin desteği ile gerçekleştireceğiz." dedi