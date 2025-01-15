Ahlatcı Çorum FK’nın pazartesi akşami oynadığı İstanbulspor maçını biletli izleyen taraftar sayısı 1260 oldu.

Bu sayı kırmızı siyahlı takımın bu sezon ligde evinde oynadığı maçlardaki en düşük taraftar sayısı oldu.

Maça giriş hakkı bulunan kombinesi olan toplam 1909 taraftardan maça giriş yapan sayı 1260’da kaldı.

Kırmızı Siyahlı kulübe bildirilen satılan bilet sayısı raporuna göre tribünlere göre maça giriş yapan taraftar sayıları şöyle: Loca’da giriş hakkı bulunan 172 isimden 122 kişi maça giriş yaptı.

Maraton D tribününde 685 taraftardan 738 kişi, kale arkasından 510 giriş hakkı bulunan taraftardan 418’i protokolde beklenen 64 isimden 10’u VİP tribünden ise 450 taraftardan 257 taraftar maça giriş yaptı.